В окупаційному органі цивільних піддавали жорстоким тортурам.

До суду передано кримінальне провадження проти колишнього керівника Служби безпеки Олександра Якименка, який очолював спецслужбу за часів президента-втікача Віктора Януковича, та ще 8 осіб, які катували цивільних осіб під час окупації Херсонщини.

Як повідомляє прес-центр СБУ, до суду скеровано обвинувальний акт щодо Якименка, який причетний до організації масових репресій проти мирних жителів у захопленій частині Херсонської області.

"З 2014 року екс-посадовець переховувався в РФ, а на початку повномасштабного вторгнення допомагав окупантам у війні проти України. Зокрема, його призначили керівником створеної агресором "государственной службы безопасности в Херсонской области", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на цій посаді він виконував завдання щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в південному регіоні, організовуючи масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів. Щоденно людей піддали жорстоким тортурам – катували електрострумом, не давали воду та їжу, а також імітували розстріл, щоб "вибити" зізнання у сприянні Силам оборони.

За даними слідства, до лав окупаційного органу Якименко особисто залучив ще вісьмох зрадників, які брали учать у тортурах.

Якименка судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 3, ч. 4 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також за цими статтями Кримінального кодексу України кваліфіковано злочинні дії восьми спільників фігуранта. Наразі обвинувачені оголошені у розшук, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, всі обвинувачені раніше працювали в правоохоронних органах. Представники так званої "служби" відшукували та затримували громадян України, проукраїнських активістів, противників окупаційної влади, інших цивільних осіб.

При тому зазначається, що затримання мирних мешканців відбувалось під різними приводами, а отримати свободу в деяких випадках вони могли лише заплативши "викуп".

Справа Якименка

Якименко є підозрюваним у так званої "материнській" "справі Майдану" проти Януковича й інших тодішніх високопосадовців.

Вони обвинувачуються в організації розгону мирних акцій протесту у лютому 2014 року, що призвело до смерті 67 цивільних осіб.

Всіх підозрюваних мають судитимуть заочно, оскільки вони з 2014 року переховуються від слідства та суду.

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