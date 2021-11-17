В межах кримінальної справи розслідували 1019 епізодів злочинних дій.

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича та його оточення у справі про розстріл Майдану у лютому 2014 року. Фігурантами справи стали дев'ять колишніх топ-чиновників.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Фігуранти справи з 2014 року переховуються за межами України, тому досудове розслідування відбувалося заочно.

Сторона захисту вже отримала доступ до матеріалів. Після ознайомлення обвинувальний акт направлять до суду.

Читайте такожЯнукович хоче взяти участь у суді щодо масових розстрілів на Майдані - адвокатиСлідство встановило, що Янукович, екс-очільник СБУ Олександр Якименко, екс-міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко, екс-керівник ГУ МВС України в Києві Валерій Мазан та його заступники, колишній командувач внутрішніми військами МВС Станіслав Шуляк, екс-міністр оборони Павло Лебедєв та командир київського полку міліції особливого призначення "Беркут" із перевищенням влади організували силове придушення протестних акцій.

За матеріалами слідства, члени злочинної групи Януковича у першій половині дня 18 лютого 2014 року організували силовий розгін маршу на Верховну раду, у другій половині дня - штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції", а вранці 20 лютого - розстріл мітингувальників "чорною ротою Беркута" та озброєння "тітушок".

"Такі дії колишнього президента та екс-керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, у тому числі до смерті 67 цивільних осіб. Загалом постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнової шкоди на суму понад 16 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Фігурантам інкримінують організацію з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання акціям протесту, перевищення службових повноважень, умисних убивств, а також організацію теракту.

В межах кримінальної справи розслідували 1019 епізодів злочинних дій. Матеріали провадження налічують понад 1500 томів. Прокурори та слідчі провели понад 4500 допитів, понад 1000 слідчих експериментів, а також понад 3500 судово-медичних, балістичних, комплексних, цитологічних, хімічних експертиз.

Як повідомляв УНІАН, Венедіктова пообіцяла до кінця року розкрити всі основні справи Майдану. За її словами, вироки у справах про розстріли на Майдані 20 лютого 2014 року мають бути підписані до кінця цього року.

Справа Януковича: що відомо

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим, суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України.

Янукович не брав участі в судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

12 травня 2020 року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді утримання під вартою без права на внесення застави.

Янукович підозрюється в організації шляхом перевищення влади переслідувань і вбивств учасників масових акцій протесту 18-20 лютого 2014 року в Києві та інших містах України.

Торік Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича в рамках розслідування справи про масові вбивства 18-20 лютого 2014 року. Також суд призначив новий розгляд у суді першої інстанції клопотання слідчого про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Автор: Марта Гичко