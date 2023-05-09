Ворог продовжує системну депортацію мешканців окупованих територій під прикриттям евакуації, а в їхнє житло заселяє росіян.

Російські загарбники продовжують терор мирного населення на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, ворог проводить там етнічні чистки.

"Росіяни продовжують наслідувати радянські практики щодо етнічних чисток на тимчасово окупованих територіях України. Вони продовжують системну депортацію мешканців за тимчасово окуповані території під прикриттям евакуації. Що є черговою ознакою геноциду, який росіяни проводять щодо українського населення. Водночас на місце корінних мешканців вони заселяють росіян", – розповіли в Центрі національного спротиву.

Наприклад, окупований Мелітополь Запорізької області покинули 60% корінних мешканців та виїхали на підконтрольну Україні територію. Частина людей була примусово депортована.

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"Натомість на зміну їм прибувають громадяни РФ, які в більшості випадків мають родинні зв’язки з підрозділами ЗС РФ та представниками окупаційних адміністрацій, відповідно практично вся житлова нерухомість, покинута корінними мешканцями, зайнята. Водночас росіяни використовують переселене населення для формування пропагандистської картинки "нового мирного життя", – наголосили в ЦНС.

Що відбувається на окупованих територіях України

На окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей масово звільняються так звані "поліцейські", аби врятуватися від українського контрнаступу та втекти на територію РФ. Водночас керівництво "поліції" на окупованих територіях рапорти не підписує та навіть відкликає "співробітників" з відпусток.

Крім того, окупанти на Запоріжжі в паніці через майбутній контрнаступ ЗСУ. Загарбники тікають і намагаються залякати населення приходом українських військових.

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