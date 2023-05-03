Провокації переростають у побиття українців, які незгодні з окупаційним режимом.

Росія завозить на тимчасово окуповані території України криміналітет для залякування та провокування місцевого населення.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram. За її словами, окупаційна "влада" навмисно загострює криміногенну обстановку.

Люди с кримінальним минулим провокують місцевих жителів, щоб розпочати гострий конфлікт у громадському місці. Зрештою це переходить у побиття українців, які незгодні з окупаційним режимом. При цьому так звані "слідчі органи" приймають рішення виключно на користь проросійських провокаторів.

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"Зокрема, більшість масових бійок, у населеному пункті Стрілкове Херсонської області, в результаті яких громадяни отримали значні тілесні ушкодження, "слідчими" класифіковані як такі, що не мають складу злочину, а винних російських провокаторів не можна притягнути до кримінальної відповідальності", - розповіла Маляр.

Вона зазначила, що РФ часто використовує криміналітет у політичних цілях. Так, у 2014-2015 роках росіяни завозили в Україну своїх "крадіїв у законі" для розхитування та дестабілізації ситуації.

"У нестабільній внутрішній обстановці росіянам простіше реалізовувати свої злочинні наміри. Отже, якщо вони завозять своїх злочинців на тимчасово окуповані території, значить не так в них там все просто. Доводиться розхитувати і залякувати для інтеграції "руського міра"", - пояснює заступниця міністра.

Ситуація на окупованій території

Країна-агресор продовжує примусову паспортизацію на тимчасово захоплених територіях України. Зокрема, загарбники проводять рейди і залякують місцеве населення.

27 квітня президент РФ Володимир Путін узаконив депортацію жителів цих територій України, які відмовилися прийняти російське громадянство.

Крім того, російські загарбники знайшли новий спосіб виявлення членів українського підпілля на тимчасово окупованих територіях. Працівники Федеральної служби безпеки РФ "гуляють" у людних місцях у цивільному одязі. "Гестапівці" під виглядом простих мешканців цікавляться в продавців, кондукторів й інших, хто жаліється на російську владу й нерідко самі провокують подібні розмови.

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