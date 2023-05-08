Керівництво окупаційної "поліції" відмовляється підписувати рапорти на звільнення.

На тимчасово окупованих територіях півдня України намагаються звільнятися та дезертирувати на територію РФ представники так званої "поліції", аби втекти від українського контрнаступу.

Як повідомили в Центрі національного спротиву, велика кількість колаборантів з окупаційної "поліції" на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей вже написали рапорти на звільнення, плануючи евакуюватись на територію РФ до початку контрнаступу ЗСУ.

"Крім страху постати перед українським судом за державну зраду, поліцаїв також лякає перспектива потрапити до лав окупаційної армії. Однак керівництво окупаційної "поліції" відмовляється підписувати рапорти на звільнення та заборонило колаборантам залишати населені пункти, в яких ті "служать". Більше того, поліцаїв також відкликають із відпусток", – йдеться у повідомленні.

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Аби уникнути зустрічі з ЗСУ, деякі колаборанти намагалися домовитися про госпіталізацію в місцевих лікарнях. Проте зробити це не просто, оскільки майже всі ліжкомісця зайняті пораненими російськими загарбниками.

Ситуація на окупованих територіях

Російські загарбники незаконно депортують українців із тимчасово окупованої території Запорізької області. Людей автобусами вивозять до Криму та Росії.

Депутатка Запорізької районної ради та журналістка Аліса Сисоєва зазначила, що найбільш жваво "евакуація" проходить в окупованому Токмаку. Росіяни палять документи й погрозами примушують людей до депортації.

Водночас заметушилися росіяни і на Херсонщині – там окупанти згортають "адміністрації". У Генштабі ЗСУ повідомили, що колаборантів вивозять, зокрема, з окупованого Скадовська.

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