Окупанти на ТОТ забороняють приходити в школу старшокласникам, в яких немає російських паспортів.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України забороняють приходити в школу тим старшокласникам, в яких немає російських паспортів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що в низці населених пунктів на тимчасово окупованих територіях зафіксовані випадки, коли старшокласники, які не отримали паспорт РФ, тимчасово не допущені до занять в школах.

Зокрема, на окупованій частині Херсонщини так звані "відділи міграції" передали у школи списки учнів, які не мають паспортів РФ. "Тепер у дітей є 10 днів, аби "виправити ситуацію" й лише тоді вони будуть допущені до занять", - сказано в повідомленні.

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Примусова паспортизація на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, загарбники на окупованих територіях застосовують різні методи примусу для нав’язування російських паспортів. Зокрема, гауляйтер окупаційної адміністрації смт Лазурне Херсонської області Олександр Дудка заявив, що у нього є список дітей, які не ходять в "російську" школу та пообіцяв притягнути їх батьків до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Також він оголосив, що українцям, які відмовилися від паспорта РФ, не видаватимуть ліки та гуманітарну допомогу, "щоб люди відчули, як бути громадянином іншої країни".

Дудка назвав таких українців "ждунами".

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