Він заявив, що батьків, які не віддали дітей до школи, притягнуть до кримінальної відповідальності.

У Лазурному російські окупанти заявили, що не видаватимуть ліки та гуманітарну допомогу українцям, які відмовилися від паспорта Російської Федерації.

Відповідну заяву випустив голова окупаційної адміністрації смт Лазурне Херсонської області Олександр Дудка. "Медичні препарати, придбані з бюджету Російської Федерації, громадянам України видавати не будуть. В першу чергу це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни", - заявив він.

Дудка назвав таких українців "ждунами", пообіцявши не видавати гуманітарну допомогу людям, які не хочуть отримати паспорт країни,"яка їх годує, дає їм допомогу, видає їм гуманітарку і забезпечує їх безпеку".

Також він заявив, що у нього є список дітей, які не ходять в "російську" школу. Дудка обіцяє притягнути їх батьків до адміністративної та кримінальної відповідальності.

"А потім ми їх посадимо в автобуси, вивеземо на смугу розмежування і відправимо їх у ваші школи українські, де ви будете вчитися. Якщо вас не влаштовують закони Російської Федерації, прохання збирати речі і готуватися на виїзд", - додав він.

Примусова паспортизація

Як відомо, російські загарбники примушують громадян України на окупованих територіях брати паспорти РФ.

В Офісі президента України заявили, що люди, які отримали російське громадянство під примусом, не будуть переслідуватися за законом.

Нагадаємо, що цієї весни Путін підписав закон, що дозволяє депортувати з окупованих територій українців, які відмовилися від громадянства РФ.

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