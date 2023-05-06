У Генштабі зазначають, що після того, як людей виженуть із їхніх домівок, вони потрапляють до фільтраційних пунктів.

Російські загарбники примусово виселяють із власних осель українців, які відмовились від отримання російського паспорта.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, такі факти зафіксовані в захопленому росіянами місті Старобільськ Луганської області.

"Зазвичай, в помешкання приходять не більше двох разів. На третій раз людей і їх речі силоміць викидають на вулицю. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти", - йдеться в повідомленні.

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У Генштабі зазначають, що після того, як людей виженуть із їхніх домівок, вони потрапляють до фільтраційних пунктів. Тим часом їхнє житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення.

Примусова паспортизація українців на захоплених територіях

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міноборони заявили, що російські загарбники примусово видають паспорти РФ мешканцям окупованих територій, аби узаконити репресії проти українців. Крім того, ворог використовує паспортизацію для подальшої примусової мобілізації наших людей до лав ворожої армії, а також використання паспортних даних у фальсифікації результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українці на окупованих територіях можуть брати російські паспорти, оскільки від цього в буквальному сенсі залежить їхнє життя. Згодом він уточнив, що Кабмін ніколи не погодить свідоме і добровільне отримання українцями російських документів, але зазначив, що тут ідеться про виживання.

Водночас віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук рекомендує українцям в жодному разі не брати паспорти РФ. Проте радник Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що українців, які примусово отримали російські паспорти під час окупації, не будуть переслідувати за законом.

Перед цим, 27 квітня, російський воєнний злочинець Володимир Путін дозволив депортацію з територій, якій Росія намагалася анексувати, людей, які відмовилися від російських паспортів.

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