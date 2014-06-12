Вивезення сиріт зі Сніжного до Росії буде кваліфіковано як міжнародне викрадення дітей - МЗС

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України щодо можливого незаконного вивезення українських дітей до Російської федерації.

У документі зазначається, що Міністерство закордонних справ України отримало інформацію від Донецької обласної державної адміністрації та Міністерства соціальної політики України, яка підтверджує факт викрадення 12 червня невідомими озброєними особами, представниками так званої «ДНР», групи з 28 громадян України, у тому числі 25 дітей-сиріт та вихованців дитячих будинків сімейного типу, які направлялися на оздоровлення до Дніпропетровської області.

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«Зловмисники під загрозою зброї змусили водія змінити напрямок руху та у супроводі озброєних людей скерували вказаний транспортний засіб разом із пасажирами до Луганської області на КПП «Довжанський»», - йдеться в заяві.

З метою можливого консульського реагування в разі підтвердження вивезення дітей до Російської Федерації МЗС України узагальнюється інформація від правоохоронних органів, а також дано доручення Генеральному консулу України в Ростові-на-Дону вжити термінових заходів з метою перевірки зазначеної інформації.

Російські стороні направлено ноту, в якій звертається увага на відсутність дозвільних документів на вивезення дітей за кордон, а тому їх переміщення до Російської федерації буде кваліфіковано як міжнародне викрадення дітей з відповідними правовими наслідками для зловмисників та інших сторін, за сприяння або з потурання яких вчиняється цей злочин.

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У цьому зв’язку МЗС України застерегло російську сторону, що такі дії суперечитимуть всім нормам міжнародного права, і звернулося з вимогою невідкладно вжити вичерпних заходів з метою припинення протиправних дій щодо вказаних дітей-сиріт - громадян України, зокрема недопущення перетину ними українсько-російського кордону, та запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці з м. Сніжне на оздоровлення в Дніпропетровську область автобусом виїхали 25 дітей, зокрема сироти і вихованці дитячих будинків сімейного типу.

На виїзді з міста транспорт, що рухався у супроводі автомобіля ДАІ, було зупинено.

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Спецмашина ДАІ була відсічена озброєними терористам з так званої "ДНР", у співробітників ДАІ відібрали мобільні телефони.

Діти залишилися без супровідних документів і допомоги, наголосили в облдержадміністрації.

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Висувалося припущення, що в супроводі озброєних людей дітей везуть в бік Криму.

Пізніше автобус з дітьми зі Сніжного, перехоплений бойовиками, було виявлено на кордоні з Росією.