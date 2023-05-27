Хлопець виявився сміливим і винахідливим та знайшов спосіб дати знати про себе, що й дозволило повернути його додому.

До України повернули 17-річного Вʼячеслава з Маріуполя, якого після захоплення міста росіяни депортували до окупованого з 2014 року Шахтарська на Донеччині. Історію ще однієї поверненої дитини розповіла віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами посадовиці, хлопцеві вдалося самостійно вийти на зв’язок з українською владою, щоб повідомити про місце перебування.

"Вʼячеслав ріс без батьків. У 2021-му у віці 15 років почав навчання в Маріупольському вищому металургійному училищі. Після захоплення ворогом Маріуполя окупанти депортували Вʼячеслава до Шахтарська. Але хлопець виявився сміливим і винахідливим. Знайшов спосіб дати знати про себе та звʼязатись з ким треба. Решта було справою зусиль, терпіння та наполегливості багатьох небайдужих людей. Але сьогодні хлопець вже з нами!", – написала Верещук.

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Депортація дітей з України - що треба знати

Після повномасштабного вторгнення Росії до України 16 місяців тому російські загарбники почали викрадати українських дітей з захоплених територій та вивозити їх до країни-агресора. До кінця березня Україна встановила імена 19,5 тисяч депортованих дітей. Загальна кількість депортованих може сягати до 200 тисяч. Білоруська опозиція заявляє, що уряд Олександра Лукашенка міг брати участь у депортації з окупованих територій України понад двох тисяч дітей (зокрема, сиріт).

Окупанти розміщують депортованих дітей в дитячих будинках, займаються їх перевихованням і після – віддають на незаконне усиновлення росіянам. Діти, яких вдалося повернути додому, розповідали, що зазнавали цькувань та фізичного насильства з боку загарбників.

Депортацію дітей як частину справи про злочин геноциду, вчинений росіянами, розглядає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. МКС вже назвав причетними до цього злочину російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена країни-агресора Марію Львову-Бєлову та видав довічний ордер на їхній арешт.

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