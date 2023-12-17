Крім того, в місті катастрофа з вивезенням сміття.

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області продовжують знищувати розбомблене росіянами місто.

"Так, в місті через два роки з початку окупації досі значна кількість вцілілих будинків не підключена до системи опалення. Відтак люди там приречені на холод, а їхні помешкання поступово руйнується", – розповіли в Центрі національного спротиву.

Крім того, в Маріуполі спостерігається катастрофа з вивезенням сміття. Зазначається, що комунальну техніку окупанти розграбували, а "передача техніки" має виключно пропагандистську мету, і цих "подарунків" недостатньо.

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Що відбувається в окупованому Маріуполі

16 грудня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в поки що окупованому місті партизани підірвали автомобіль, в якому перебував офіцер РФ із кавказького підрозділу. Вибух пролунав у Приморському районі Маріуполя.

В ніч на 15 грудня в Маріуполі пролунав потужний вибух. Повідмлялося про приліт в районі зруйнованого ТРЦ "ПортСіті". Крім того, в мережі викладали відео пожежі на території бетонного заводу.

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