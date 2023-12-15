Після вибуху виникла пожежа.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав потужний вибух. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Було чутно потужні вибухи. За ПортСіті (найбільший ТРЦ міста, був повністю зруйнований окупантами, – УНІАН) щось сильно палає. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.

У місцевих телеграм-каналах публікують відео, на яких чути сирени швидкої, а також видно заграву:

Водночас у соцмережах пишуть, що "бавовна" сталася в районі бетонного заводу. Попередньо, там знаходилася база особового складу російських загарбників.

Офіційної інформації від Сил оборони України наразі немає.

"Бавовна" на окупованих територіях

9 грудня в окупованій Макіївці після прильоту по нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. У мережі писали, що палає нафтобаза "Артеміда".

На початку грудня потужні вибухи пролунали в окупованому Луганську. У ЗСУ підтвердили удар. У СтратКомі розповіли, що "прилетіло" по нафтово-мастильним складам.

"Вчора, 3 грудня 2023, Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська", – йшлося у повідомленні.

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