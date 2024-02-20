За його словами, колишньому військовому РФ пропонували залишитися в Україні.

Російському пілоту Максиму Кузьмінову, який влітку 2023 року перегнав на територію України гелікоптер Мі-8, пропонували залишитися в країні.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в коментарі Українській правді. Коментуючи ймовірне вбивство російського пілота в Іспанії, він закликав дочекатися офіційних висновків іспанських правоохоронців.

За словами Данілова, причетним до подібних подій людям необхідно бути пильними. "Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", - додав секретар Ради нацбезпеки та оборони.

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Ймовірне вбивство російьского пілота в Іспанії: що відомо

Нагадаємо, вчора вдень в мережі з'явилася інформація про те, що Максима Кузьмінова знайшли мертвим в Аліканте. В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили факт його смерті.

Згодом джерела УП в розвідці розповіли, що пілот Мі-8 вирішив не залишатися в Україні, а переїхати в Іспанію. Його знайшли застреленим, також неподалік виявили згорілу автівку, яка могла належати нападникам.

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