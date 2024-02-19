Інформацію підтвердили у ГУР.

Російський пілот Максим Кузьмінов, який влітку 2023 року перегнав до України гелікоптер Мі-8 армії РФ, знайдений мертвим у Іспанії.

Цю інформацію підтвердив УНІАН представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Відповідаючи на запитання щодо того, чи дійсно Кузьмінов був убитий в Іспанії, він зазначив:

"Підтверджуємо факт смерті".

Водночас обставин загибелі Кузьмінова у розвідці не розкрили.

Операція з перегону Мі-8 на територію України

У серпні 2023 року російський військовий гелікоптер Мі-8 приземлився на одній з військових баз ЗСУ. У ГУР тоді розповіли, що це – результат спецоперації, що тривала більше 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авібазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер.

Згодом стало відомо, що операція мала назву "Синиця". Російський гелікоптер перегнав на Харківщину пілот Максим Кузьмінов. Він зазначив, що його вирішенню переходу на бік України послужила повна свідомість того, що відбувається. Рішення було прийнято наприкінці грудня 2022 року.

У жовтні 2023 року російські пропагандисти зняли сюжет про льотчика Максима Кузьмінова, який у серпні перегнав в Україну вертоліт Мі-8. Пілота нібито наказали ліквідувати.

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