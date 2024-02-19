Зазначається, що Кузьмінов вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб залишатися в Україні.

В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Мі-8 Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року в рамках операції "Синиця" перегнав вертоліт на Харківщину.

Російського пілота застрелили. Про це повідомили джерела "Української правди" у розвідці.

"Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим", – заявило джерело.

Зазначається, що неподалік було знайдено згорілу машину, на якій імовірно тікали ліквідатори.

Загибель Максима Кузьмінова і Іспанії

Ввечері в понеділок, 19 лютого 2023 року, низка ЗМІ повідомила, що в Іспанії знайшли мертвим російського пілота гелікоптера Мі-8 Максима Кузьмінова. Саме він перегнав борт ворожої армії на територію України.

Згодом у коментарі УНІАН цю інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Обставин інциденту у розвідці не розкрили.

Варто зазначити, що кілька місяців тому російські пропагандисти зняли сюжет про льотчика Максима Кузьмінова, який у серпні перегнав в Україну вертоліт Мі-8. Пілота нібито наказали ліквідувати.

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