Мучителька виклала відео знущань у соцмережі і огризалася незадоволеним.

Поліція Кривого Рогу розшукує шкуродерку, яка знущалася над своєю кішкою і виклала відео в соцмережі.

Про це повідомляє ТСН.

Користувачка Instagram під ніком vitalyevna похвалилася перед підписниками роликом, на якому вона, схопивши за голову домашню кішку, заливає їй до рота пиво.

"Рота відкрий, дурепо",- "командує" при цьому вона під сміх подруги-"операторки".

Критикам і небайдужим вона відповіла тільки "яка ваша справа?" і "власниця кота дозволила мені викласти відео".

Читайте також"Ніхто не забороняє вбити": в Одеській області підліток-шкуродер жорстоко розправився з цуценям (відео)Журналісти дізналися, що юній шкуродерці лише 18 років, її звуть Даша і вона з Кривого Рогу. Про знущання над твариною вони вже повідомили в Криворізьке районне управління поліції.

"Факт внесений до Журналу єдиного обліку та повідомлень. Наші фахівці в рамках реєстрації будуть з'ясовувати особу дівчини і встановлювати обставини події", — заявила з цього приводу прес-секретар Криворізької поліції Оксана Лесонен.

Раніше УНІАН повідомляв про звіряче побиття собаки хаскі в Одеській області, де чоловік проломив тварині череп і зламав щелепу.

Автор: Станіслав Кожемякін