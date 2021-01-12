Ветеринари та волонтери намагаються врятувати тварину.

В Одесі ветеринари й волонтери намагаються врятувати кішку, яку невідомі підірвали петардою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила громадська організаціяAnimal SOS Odessa.

Відзначається, що поранену тварину, яка була у вкрай тяжкому стані, після новорічних свят знайшла на вулиці волонтер Христина Ільєва і відвезла її до ветеринарної клініки.

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Оглянувши кішку, медики дійшли висновку, що зловмисники засунули їй в ротову порожнину петарду, яка згодом спрацювала. Крім того, у тварини відірваний хвіст, за який, як передбачається, її тримали.

Відповідно до встановленого діагнозу, у тварини роздроблена щелепа (верхня щелепа і піднебінна кістка), всередині ротової порожнини - сліди сколків зубів, опіки.

«Кішечка впродовж декількох днів не могла закрити рот», - повідомили волонтери.

Тварину прооперовано, зараз стан стабільний, але їй знадобиться тривале лікування і адаптація.

Медики вважають, що навіть за успішного результату лікування, малоймовірно, що ця кішка зможе згодом вести нормальний спосіб життя.

Зараз волонтери збирають кошти на її лікування. Вони також акцентують на тому, що новорічні свята, які супроводжуються безконтрольним з боку правоохоронних органів застосуванням піротехніки, перетворюється на «пекло для тварин».

«Десятки постраждалих тварин, трупи птахів, які лежать на пляжах і на вулицях, поранені і покалічені собаки й кішки...», - повідомляють в організації.

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Автор: Лариса Козова