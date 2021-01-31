У Біляївському районі Одеської області місцевий житель на вулиці тяжко травмував собаку породи хаскі.
Як повідомляють у соціальних мережах очевидці, інцидент стався в селі Холодна Балка, на вулиці 40 років Жовтня.
«Живодер із Холодної Балки скалічив хаскі. У собаки проломлений череп і перелом щелепи», - пишуть очевидці.
За їхніми даними, вони викликали поліцію, але правоохоронці нічого не зробили.
Волонтери забрали тварину в тяжкому стані й доправили до ветклініки Одеси. Ветеринари ввели собаку в штучну кому.
Зараз волонтери збирають гроші на його лікування.
Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним та неповнолітнім!
У соціальних мережах також опубліковано фото та відео. Зокрема, волонтерам вдалося зробити відеозапис того, як закривавлений собака повзе по снігу, намагаючись сховатися від зловмисника, в якого в руках мотузка.
Люди стверджують, що він хотів вбити хаскі.
Ця подія викликала великий резонанс. Багато людей висловлюють бажання поїхати до цього села, щоб «провести бесіду з живодером».
Зазначається, що цей чоловік уже неодноразово знущався над тваринами, зокрема й у присутності дітей.
Також вас можуть зацікавити новини:
- У Києві чоловік жорстоко побив цуценя й викинув на мороз (відео 18+)
- У Києві шкуродер задушив трьох цуценят, йому загрожує до 8 років в'язниці
- Не хотів гуляти: у Черкасах шкуродер по-звірячому відлупцював собаку (фото)
- Розстріляли та перерізали горло: у Бахмачі шкуродери жорстоко обійшлися з собакою (фото, 18+)
- В Ізмаїлі підліток відрізав котам лапи і голови - ЗМІ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram