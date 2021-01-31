Тварину з переломами черепа та щелепи волонтери привезли до ветклініки Одеси.

У Біляївському районі Одеської області місцевий житель на вулиці тяжко травмував собаку породи хаскі.

Як повідомляють у соціальних мережах очевидці, інцидент стався в селі Холодна Балка, на вулиці 40 років Жовтня.

«Живодер із Холодної Балки скалічив хаскі. У собаки проломлений череп і перелом щелепи», - пишуть очевидці.

За їхніми даними, вони викликали поліцію, але правоохоронці нічого не зробили.

Волонтери забрали тварину в тяжкому стані й доправили до ветклініки Одеси. Ветеринари ввели собаку в штучну кому.

Зараз волонтери збирають гроші на його лікування.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним та неповнолітнім!

У соціальних мережах також опубліковано фото та відео. Зокрема, волонтерам вдалося зробити відеозапис того, як закривавлений собака повзе по снігу, намагаючись сховатися від зловмисника, в якого в руках мотузка.

Люди стверджують, що він хотів вбити хаскі.

Ця подія викликала великий резонанс. Багато людей висловлюють бажання поїхати до цього села, щоб «провести бесіду з живодером».

Зазначається, що цей чоловік уже неодноразово знущався над тваринами, зокрема й у присутності дітей.

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Автор: Лариса Козова