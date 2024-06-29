Ротації у Кабінеті міністрів відбудуться вже ближчим часом.

Верховна Рада України вже на найближчих засіданнях планує розглянути кадрові питання стосовно Кабінету міністрів. Про це в ефірі національного телемарафона повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.

На його переконання, найближчим часом український парламент повернеться до кадрових питань.

"Наша задача - заповнити уряд. Уряд повинен фахово та професійно працювати, повинні бути люди, які відповідають за свої сфери", - зазначив Стефанчук. Відео дня

Він підкреслив, що нині необхідно відходити від практики виконувачів обов'язків, адже у Кабміні мають бути міністри, які є повноцінними членами уряду та які виконують завдання, покладені на них народом України.

"Я не буду анонсувати, але думаю, що одне з найближчих засідань Ради може бути присвячене кадровим питанням", - підкреслив спікер.

Останні кадрові рішення у Кабміні

Напередодні уряд призначив нового очільника ДСНС України. Ним став Андрій Даник, який до цього обіймав посаду заступника голови відомства.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров своїм указом призначив нового командувача Сил безпілотних систем. Цю посаду обійняв герой України, полковник Вадим Сухаревський.

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