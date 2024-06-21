Повідомляється, що пріоритет у закупівлях надаватиметься автобусам українських виробників.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 1 млрд гривень на закупівлю шкільних автобусів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Уряд сьогодні ухвалює рішення про виділення 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів. Кошти будуть виділені у вигляді субвенції для регіонів. Безпека та якісна освіта наших дітей — це головна інвестиція, яку може робити держава", - сказав він.

За словами прем’єра, торік уряд так само виділяв 1 млрд грн на цю програму закупівель. Було придбано 434 шкільні автобуси.

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"І минулого року, і цього року пріоритет надається українським виробникам. Таким чином ми ще і підтримуємо українську економіку", - додав Шмигаль.

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