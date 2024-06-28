Також призначено першого заступника голови ДСНС.

Уряд призначив Андрія Даника Головою Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Відповідне рішення ухвалив Кабмін на сьогоднішньому засіданні, повідомляється у Telegram-каналі уряду. Також призначено першого заступника голови ДСНС.

"На засіданні Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження: про призначення Даника Андрія Миколайовича головою Державної служби з надзвичайних ситуацій; Миронюка Віталія Григоровича першим заступником голови Державної служби з надзвичайних ситуацій", - зазначено у повідомленні.

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Іншим своїм рішенням уряд звільнив Даника з посади заступника голови ДСНС.

Згідно з інформацією на офіційному сайті ДСНС, Даник був призначений на посаду заступника голови ДСНС у вересні минулого року. Перед тим, починаючи з 1998 року, перебував на різних посадах у підрозділах ДСНС України, починаючи з начальника караулу у одній з пожежних частин.

У 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України, спеціальність - пожежна безпека, кваліфікація – інженер пожежної безпеки.

З 27 лютого 2024 року по 28 червня 2024 року - тимчасово виконуючий обов'язки Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Віталій Миронюк до цього часу очолював Головне управління ДСНС у Кіровоградській області. Має спеціальні звання: полковник внутрішньої служби - присвоєно наказом МНС (по особовому складу) у 2007 році; полковник служби цивільного захисту (у порядку переатестування) з 2008 року. Має дві вищі освіти: закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС та Кіровоградський національний технічний університет.

ДСНС: новини

У серпні 2023 року після внутрішньої перевірки уряд звільнив Сергія Крука з посади голови ДСНС. Виконання обов’язків голови ДСНС було покладено на заступника керівника Володимира Демчука, які він виконував до лютого цього року.

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