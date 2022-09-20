За ухвалення відповідного законопроекту в цілому проголосували 305 народних обранців.

Верховна Рада України ухвалила закон, який надає Нацгвардії можливість здійснювати розмінування.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, за ухвалення відповідного законопроекту №7673 в цілому проголосували 305 народних обранців.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, документ передбачає доповнити закон України про Нацгвардію новою нормою, яка надасть можливість проведення робіт із розмінування, у тому числі під час дії режиму воєнного стану.

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У тексті також наголошується, що з початком військової агресії РФ проти України військові частини та підрозділи Нацгвардії беруть безпосередню участь у веденні бойових дій.

За словами авторів законопроекту, перед початком бойових дій та під час їх ведення систематично виникає потреба у проведенні робіт із розмінування об’єктів та інфраструктури, знищенні небезпечних боєприпасів.

Крім того, зазначається, що й у мирний час частини та підрозділи Нацгвардії проводять заходи з бойової та спеціальної підготовки, що призводить до систематичної появи на територіях стрільбищ та полігонів боєприпасів, які не розірвались.

"Ураховуючи викладене, виникає нагальна потреба в законодавчому врегулюванні питання здійснення Національною гвардією України заходів із розмінування", - аргументується необхідність ухвалення відповідного законопроекту.

Як писав УНІАН, за інформацією МВС станом на середину серпня поточного року, п'ята частина території України забруднена мінами та іншими боєприсами, що не розірвалися.

За оцінкою ДСНС, наданою в червні, саперам знадобиться 10 років, щоб розмінувати українські землі.

Для допомоги у гуманітарному розмінуванні в Україні розпочнуть навчання добровольців за двома програмами підготовки – саперів та ідентифікаторів.

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