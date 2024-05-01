Спочатку передадуть майно, що забезпечує безперебійну роботу державної установи.

Спеціальна адміністрація парка-пам’ятки "Межигір’я" розпочала передачу у державне управління арештованих активів, на які накладений арешт у кримінальному провадженні по справах екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомила прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

За даними міністерства, перевірка наявності і огляд майна є першим етапом процесу передачі арештованих активів в управління державній установі "Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я". Зокрема, передадуть рухоме майно, яке знаходиться на державних землях та забезпечує безперебійну роботу державної установи. Йдеться про майно, що є складовою інфраструктури паркового комплексу та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні, а також в охороні паркового комплексу.

Державна установа парк-пам’ятка "Межигір’я" є офіційним користувачем земельних ділянок, на які оформлено речові права і зазначені дані внесено як до Державного земельного кадастру, так і до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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Зазначається, що законні умови для передачі активів забезпечено Кабміном, який своїм розпорядженням №321-р підтримав пропозицію АРМА і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Згідно з цим документом також має бути проведена передача іншого арештованого майна, а саме: садової техніки, меблів, картин, інтер’єри музеїв тощо.

Фінальним результатом виконання рішення уряду має стати передача арештованого майна від відповідального зберігача арештованих активів, тобто від представника громадської організації, в управління державній установі парк-пам’ятка "Межигір’я".

Як розповів в. о. директора Сергій Юзвенко, державий парк-пам’ятка "Межигір’я" пропонує офіційне працевлаштування робітникам парку, які понад 10 років утримували парк та зберегли його, і з цією метою пропонує всім бажаючим звертатися до відділу кадрів державної установи.

"Ми дякуємо всім активістам, які понад 10 років утримували парк і зберігали його. Державна установа парк-пам’ятка "Межигір’я" знову пропонує всім, хто на волонтерських засадах працював в парку, офіційно працевлаштуватись. Всі бажаючі можуть звернутися до нашого відділу кадрів, щоб долучитися до нашої команди. Пропонуємо продовжувати разом зберігати і розвивати державний парк-пам’ятку "Межигір’я", – сказав Юзвенко.

Зазначається, що процес передачі майна проходить спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА), та за участі представників Фонду державного майна та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. До проведення огляду майна до міжвідомчої комісії за власним бажанням доєднався керівник ГО, який з 2014 року за власною ініціативою відповідає за зберігання арештованих активів. Відтепер всі надходження від функціонування державної установи надходитимуть в державну скарбницю.

Вказане майно арештоване в рамках кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП. Мова йде про розслідування фактів привласнення колишнім президентом майна, що знаходиться на території урочища Межигірʼя.

У міністерстві нагадують, що у 2023 році Верховна Рада схвалила закон, що повернув "Межигір’я" у державну власність та створив новий об’єкт природно-заповідного фонду на 138,6 га земель державної власності. Діяльність парка-пам’ятки "Межигір’я" координується Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Це рішення розпочало процес перетворення колишньої урядової резиденції на державний парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Діяльність парка-пам’ятки координується Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів.

З 2014 року, одразу після Революції Гідності, активісти за власною згодою стали відповідальними за збереження арештованого майна колишньої резиденції, яке є доказом у кримінальних справах екс-президента Януковича після Революції Гідності. Саме для цього активісти згодом створили неприбуткову громадську організацію ГО "НПУ "Межигір’я" і понад 10 років розпоряджались арештованим майном, отримуючи прибуток від реалізації вхідних квитків та ведення комерційної діяльності.

"Межигір'я" – останні новини

Міністерство захисту довкілля інформувало, що "Межигіря" Януковича отримало новий статус і що всі прибутки від резиденції "Межигіря" з травня вже надходитимуть до державного бюджету.

Раніше УНІАН повідомляв, що активісти блокують роботу державної міжвідомчої комісії, яка приїхала до Межигір’я для проведення інвентаризації майна колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича.

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