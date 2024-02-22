Він каже, що стільки охорони ще не бачив.

Коли колишній президент України Віктор Янукович приїжджав на інтерв'ю з російським пропагандистом Дмитром Кисельовим, то вони працювали в студії в так званій залізній клітці.

Про це сказав екс-редактор російського пропагандистського проекту "Sputnik Литва" Марат Касем в інтерв'ю проекту "Хроніки з Тетяною Поповою", розповідаючи про свою роботу в Росії.

"До нас Янукович приходив. Був унікальний випадок - там така сітка залізна, я вам клянусь, вона була опущена в зону керівництва, де він спілкувався з Кисельовим. Я стільки охорони не бачив ніколи в своєму житті. Хіба тільки коли Мішустін (керівник Уряду РФ Михайло Мішустін - УНІАН) туди приїжджав. І були опущені такі як залізні клітки, що в цю зону не можливо було потрапити нізвідки. Можна було тільки на спеціальному ліфті керівництва, з парковки керівництва піднятися в це місце. І так само вийшов він", - розповів він.

Касем також підтвердив, що депутат Європарламенту від Латвії Тетяна Жданок, яку звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, регулярно приїжджала на пропагандистський російський проект.

Чим відомий Марат Касем:

Як ообщал УНІАН, шеф-редактора пропагандистського російського ЗМІ затримали в Латвії ще в січні 2023 року. Його підозрювали в порушенні економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії, а також у шпигунстві.

Після арешту він перебував під вартою в Центральній Ризькій в'язниці, проте в квітні Касема відпустили під підписку про невиїзд. Пізніше він виплатив 15 тисяч євро за незаконну інтелектуальну і фізичну підтримку РФ.

Нещодавно Касем заявив, що здався спецслужбам Латвії і не має наміру повертатися в Росію, оскільки не хоче мати з нею нічого спільного.

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