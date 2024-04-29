У Міндовкілля пояснили, що перевірка наявності і огляд майна "Межигір’я" є першим етапом процесу передачі активів в управління створеній держустанові "Парк - пам’ятка "Межигір’я".

Активісти блокують роботу державної міжвідомчої комісії, яка приїхала до Межигір’я для проведення інвентаризації майна колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомила речниця створеної рішенням уряду держустанови "Парк - пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" Ірина Головатенко в ефірі телемарафону "Єдиних новин".

Головатенко нагадала, що це майно було арештовано ще у 2014 році після втечі Януковича. Тоді представники громадської організації за власною ініціативою стали відповідальними зберігачами цього майна.

"На сьогоднішній день рішенням уряду має бути забезпечена передача майна і, відповідно, початок роботи державного парку на державній землі. Невідомі особи сьогодні блокують роботу міжвідомчої комісії, не висловлюють ніякого сприяння передачі цього майна, не зважаючи, що ми представились і маємо всі законні підстави для того, щоб цю інвентаризацію розпочати. … Комісії вдалося потрапити фізично у перше кафе. Далі нас не пускають", - заявила речниця ДП.

За її словами, на місце було викликано поліцію і зараз правоохоронці допомагають, щоб міжвідомча комісія розпочала свою роботу.

"Адміністрація державної установи вдячна всім волонтерам, які утримували парк і зберігали його в гарному стані. І саме тому сьогодні тут працює наш відділ кардів і ми готові пропонувати всім доглядачам офіційне працевлаштування. Тим не менше, сприяння поки ми не бачимо і наразі йде блокування активістами роботи державного парку пам’ятки на державній землі", - констатувала Головатенко.

Вона попередила, що якщо робота комісії не розпочнеться через блокування, то будуть здійснені "всі законні дії для того, щоб зафіксувати, виявити цих незаконних осіб і так чи інакше виконати дії, які забезпечені і законами України, і рішенням уряду".

Міністерство захисту довкілля у Telegram також оприлюднило повідомлення, що "невідомі особи перешкоджають діяльності державного парка-пам’ятки "Межигір’я" і блокують його роботу".

"Сьогодні, 29 квітня, у державному парку-пам’ятці "Межигір’я" розпочався процес передачі в управління державі активів, на які накладений арешт у кримінальному провадженні по справах експрезидента Януковича після Революції Гідності. Міжвідомча комісія у складі представників спеціальної адміністрації парка-пам’ятки "Межигір’я" спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за участі представників Фонду державного майна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прибули до парку-пам’ятки, який знаходиться у с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області, і мали розпочати процес передачі арештованого майна, яке рішенням суду передане в управління АРМА", - зауважують у Міндовкілля.

Звертається увага, що вказане майно було арештоване в рамках кримінального розслідування фактів привласнення експрезидентом майна, що знаходиться на території урочища "Межигір’я".

"Перевірка наявності і огляд майна "Межигір’я" є першим етапом процесу передачі в управління державній установі "Парк - пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" арештованих активів", - наголошують у міністерстві.

За словами першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького, створення парку-пам'ятки "Межигір'я" передбачено Законом України №3264. Цим же документом Уряду було доручено забезпечити створення спеціальної адміністрації парку-пам'ятки.

"Наразі таку адміністрацію створено та вона вже оформила земельні ділянки "Межигір'я" у постійне користування. Отже, на сьогодні згідно з усіма документами власником цієї території є держава. Тому наразі важливо здійснити передачу майна до законної адміністрації", - сказав чиновник.

Останні новини про "Межигір'я"

Днями Міністерство захисту довкілля інформувало, що "Межигіря" Януковича отримало новий статус і що всі прибутки від резиденції "Межигіря" з травня вже надходитимуть до державного бюджету. Зазначалось, що торік на базі Межигір’я було створено державний парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Такий статус надається найціннішим парковим об’єктам. Нині уряд закінчує процедуру націоналізації колишньої резиденції Януковича.

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