На даний час шестеро підозрюваних та їхні захисники знайомляться із матеріалами справи, яка налічує понад 60 томів.

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака Ан-26 поблизу міста Чугуїв Харківської області 25 вересня 2020 року, в результаті якої загинуло 26 військовослужбовців.

Читайте такожАвіакатастрофа під Харковом: ще трьом особам повідомлено про підозруПро це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що шістьох осіб – командувача Повітряних сил Збройних сил України, колишнього командира військової частини А4104 і двох його заступників, колишнього керівника польотами на аеродромі «Чугуїв» та, на той час, виконувача обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба підозрюють у незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

«Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації повітряного судна з не передбаченим керівництвом з льотної експлуатації зльотом з «конвеєра» та щодо порядку здійснення льотної підготовки курсантів. Також вони неналежно здійснювали контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів та навчальним процесом і дотриманням заходів безпеки під час виконання навчальних польотів», - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, ці порушення мали системний характер і були допущені на стадії підготовки до польотів, оскільки на борту літака перебували особи, які взагалі не повинні там бути, на стадії здійснення польоту, який був дозволений із порушенням правил експлуатації літального апарату та правил здійснення польотів, а також на стадії, коли сталася кризова ситуація.

«Керівництвом польотів не було вжито достатніх адекватних заходів для уникнення авіакатастрофи», - сказано у повідомленні.

На даний час підозрювані та їхні захисники знайомляться із матеріалами кримінального провадження, яке налічує понад 60 томів. За результатами буде прийнято рішення про вручення обвинувальних актів підозрюваним та направлення їх до суду для розгляду по суті.

Авіакастастрофа Ан-26 під Чугуєвом

25 вересня 2020 року в Харківській області під Чугуєвом під час тренувальних польотів зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, на борту якого було 27 осіб - військові льотчики і курсанти університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

ДБР назвало чотири версії катастрофи літака. Серед них – технічна несправність агрегатів літака, неналежне виконання обов'язків членами екіпажу, неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами, і неналежне технічне обслуговування літака.

28 жовтня 2020 року урядова комісія серед головних причин катастрофи Ан-26Ш назвала відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського університету, а також системні порушення правил виконання польотів.

З 26 вересня 2020 року навчальні польоти на Ан-26 та їхніх аналогах не здійснювались і були відновлені у лютому 2021 року.

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Автор: Світлана Макринська