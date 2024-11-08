Зокрема, йдеться про підготовку спільного документу, який представлятиме позицію міжнародної спільноти стосовно справедливого завершення війни.

В Міністерстві закордонних справ України повідомили, що для проведення другого Саміту миру передумовою є підготовка спільного документу на основі конкретних пунктів Формули миру України. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу.

Речник відзначив, що продовжується підготовка до другого Саміту миру. У період серпня-жовтня було проведено дев'ять тематичних конференцій стосовно конкретних пунктів Формули миру. За підсумком кожної конференції було схвалено спільні комюніке.

"І ми вважаємо, що ці комюніке, ці документи створюють міцні засади для завершення розроблення спільних мирних рамок. Багато разів говорилося про те, що ми працюємо над цими спільними рамками миру. І цей документ, який ми плануємо завершити у листопаді, представить позицію міжнародної спільноти щодо справедливого завершення війни, виходячи з цілей і принципів Статуту ООН", - наголосив Тихий.

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Він додав, що саме підготовка цього спільного мирного механізму є передумовою або умовою для проведення успішного другого Саміту миру.

"Як ми казали багато разів, ми готові запросити представників Росії на другий Саміт миру", - наголосив Тихий.

За його словами, нікому не потрібен протокольний захід.

"Усім, на мою думку, потрібен змістовний саміт і захід, який зможе дійсно наблизити мир. Ця робота продовжується", - додав Тихий.

Також він вирішив не називати жодних термінів або дат, бо це підірвало би позицію України.

Разом з тим, за його словами, План перемоги України є інструментом для втілення Формули миру.

Як повідомляв УНІАН, українська влада до другого саміту миру готує план із трьох пунктів Формули миру, раніше розглянутих на інавгураційному саміті у Швейцарії у червні. Йдеться про продовольчу безпеку, енергетичну безпеку та обмін полонених і викрадених дітей. Окрім цього, з серпня тривають тематичні конференції стосовно інших елементів Формули миру. За їхніми результатами до підсумкового документа можуть увійти інші пункти Формули.

Формула миру України передбачає десять пунктів – від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії.

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