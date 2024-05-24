Правитель Росії Володимир Путін хоче зірвати майбутній Саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Про це у вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.
За його словами, крім планів щодо зриву Саміту, Путін боїться того, що може дати цей Саміт.
"Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення – у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення – теж", - зазначив глава держави.Відео дня
Він підкреслив, що ніхто у світі не зацікавлений у війні в Україні, "крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє".
"Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам з організацією Саміту та проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближчим", - наголосив Зеленський.
Саміт миру - останні новини
Президент США Джо Байден має намір пропустити саміт миру у Швейцарії заради збору коштів у Голлівуді. Про це повідомляє Bloomberg. За даними агентства, участь у заході суперечить передвиборчому збору коштів у Каліфорнії, на якому Байден збирається бути присутнім разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.
Також УНІАН повідомляв, що Індія підтвердила участь у Саміті миру. Наразі це єдина велика країна з так званого "глобального півдня", яка погодилась взяти участь у заході.
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