Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки.

Правитель Росії Володимир Путін хоче зірвати майбутній Саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Про це у вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, крім планів щодо зриву Саміту, Путін боїться того, що може дати цей Саміт.

"Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення – у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення – теж", - зазначив глава держави. Відео дня

Він підкреслив, що ніхто у світі не зацікавлений у війні в Україні, "крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє".

"Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам з організацією Саміту та проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближчим", - наголосив Зеленський.

Саміт миру - останні новини

Президент США Джо Байден має намір пропустити саміт миру у Швейцарії заради збору коштів у Голлівуді. Про це повідомляє Bloomberg. За даними агентства, участь у заході суперечить передвиборчому збору коштів у Каліфорнії, на якому Байден збирається бути присутнім разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

Також УНІАН повідомляв, що Індія підтвердила участь у Саміті миру. Наразі це єдина велика країна з так званого "глобального півдня", яка погодилась взяти участь у заході.

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