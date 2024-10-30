Прессекретар президента зазначив, що Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня з цього питання.

Українська влада до другого саміту миру готує план із трьох пунктів. Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

"Підготовка до другого Саміту миру – це тема для окремої розмови. Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому Саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою", - деталізував Никифоров.

Саміт миру щодо України

13 вересня президент України Володимир Зеленський заявляв, що проведення наступного Глобального саміту миру намічено на листопад, і на нього збираються запросити представників РФ.

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Перед цим Зеленський заявляв, що на другому Саміті миру Україна представить детальний план закінчення війни

А вже 29 жовтня радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко уточнив, що другий Саміт миру відбудеться після виборів у США.

Перший Саміт миру пройшов у Швейцарії 15−16 червня, на якому було прийнято спільне комюніке про основи миру. Тоді Зеленський казав, що другий саміт миру, який планується провести до кінця року, має поставити крапку у війні, розв'язаній РФ.

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