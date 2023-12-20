Зазначена дата зникнення - 10 жовтня 2023 року.

СБУ оголосила в розшук підсакційного російського мільярдера Михайла Фрідмана. Його розшукують за звинуваченням у "фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України". Зазначена дата зникнення - 10 жовтня 2023 року.

За версією Служби безпеки України, бізнесмен організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб російських військ, які воюють в Україні.

Пропагандистські росЗМІ повідомляли, що він знаходиться в Москві.

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"7 грудня, Російський єврейський конгрес провів вечір в джазовому клубі Ігоря Бутмана на Таганці, присвячений святу Ханука. Згадати події II століття до н.е., коли Маккавеї розгромили і вигнали з Храмової гори греко-сирійські війська, очистили і освятили заново храм, осквернений правителем Антіохом IV Епіфаном, керівництво річок запросило громадських і культурних діячів. Серед тих, хто прийшов на святковий вечір, були посол Ізраїлю в РФ Олександр Бен Цві, засновники "Альфа-Груп" Михайло Фрідман і Герман Хан, президент АТ" Медицина", академік Григорій Ройтберг, сенатор Людмила Нарусова, депутат Мосміськдуми Євген Бунімович, режисер Марк Розовський, поет Володимир Вишневський та інші", - сказано в повідомленні.

Санкції проти Фрідмана

Михайло Фрідман, Петро Авен та інші співзасновники "Альфа-Груп" незабаром після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну потрапили під санкції Євросоюзу та Великої Британії. У серпні 2023 року вони потрапили під санкції США.

Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, які входять в оточення Путіна і причетні до "схем" масштабного фінансування збройної агресії РФ.

Відзначається, що рішення стосується 20 компаній і фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії.

"Серед заблокованих активів-фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв'язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод", - зазначають в СБУ.

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