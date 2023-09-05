З початку повномасштабного вторгнення РФ він "влив" близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора.

Служба безпеки України повідомила про чергову підозру підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману. Цього разу за причетність до фінансування війни проти України. З початку повномасштабного вторгнення РФ він "влив" близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора, повідомили в СБУ.

Серед них – "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ.

За даними СБУ, гроші для фінансування терористичної діяльності Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

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Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "армия россии", яка постачається окупантам на передову.

Крім того, правоохоронці також з’ясували, що Фрідман також організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні. А його страхові компанії взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті. Також російський олігарх забезпечив для російської ФСБ мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

Слідчі повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою). Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

В Офісі генпрокурора нагадали, що Фрідман - уродженець Львова. Він протягом 2014-2022 років надавав доручення підконтрольним посадовцям дочірніх компаній для фінансування російського тероризму.

Зокрема, олігарх спільно із посадовцями Міноборони РФ організував відкриття у закритих військових містечках мережі магазинів "Воєнторг- П’ятірочка", які розраховані на військовослужбовців та членів їх сімей. Отриманий від діяльності цих магазинів прибуток російське Міноборони використовувало для торгово-побутового забезпечення військ РФ.

Підозри Фрідману

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці повідомили Фрідману, який є колишнім бенефіціарному власником "Сенс банку" (колишній "Альфа-банк"), у тому, що він разом зі спільниками вивів в офшор понад 700 млн грн, ухилившись від сплати податків.

Під час розслідування було накладено арешт на рахунки 5 кіпрських компаній із коштами на 469,4 млн грн, цінні папери на 12,2 млрд грн, корпоративні права на понад 3,4 млн грн, а також 738 об’єктів нерухомості, які належать банку.

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