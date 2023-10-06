Суд наклав арешт на активи підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова.

Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, які входять до оточення Путіна та причетні до "схем" масштабного фінансування збройної агресії РФ. Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що рішення стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. "Серед заблокованих активів –фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод", - зазначають в СБУ.

За даними української спецслужби, вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн.

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В СБУ зазначають, що арешт цього майна не дозволить російським власникам "переписати" його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України.

При цьому в СБУ нагадали, що на початку вересня цього року слідчі повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

"Наразі підозрюваний разом зі своїми бізнес-партнерами перебуває за межами України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин їхньої підривної діяльності для притягнення винних до відповідальност", - йдеться в повідомленні.

Раніше Фрідману повідомили про підозру

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, який є колишнім бенефіціарному власником "Сенс банку" (колишній "Альфа-банк"). За даними слідства, разом зі спільниками йому вдалося вивести в офшор понад 700 млн грн

Офіс генпрокурора зазначав, що російський олігарх, який має громадянство РФ та Ізраїлю, контролює діяльність міжнародної фінансово-промислової групи, до складу якої входять також кіпрські компанії та раніше входив український приватний банк.

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