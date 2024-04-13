Місцевий мешканець Херсона коригував вогонь fpv-дрона, що мав вдарити по автівці Прокудіна.

Служба безпеки України запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Малюк розповів, що 10 квітня був затриманий місцевий мешканець Херсона, який організовував разом з ворожими спецслужбами замах на Прокудіна.

"З глибини 12 кілометрів був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Безпосередньо на місці візуальне спостереження здійснював цей негідник, він і коригував вогонь по автівці Прокудіна. Все це вдалося задокументувати. Він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон, за рахунок наших РЕБів, посаджений своєчасно", — зазначив Малюк.

Відео дня

Він також розповів що задокументовано в цілому 12 епізодів ворожої діяльності – робота і по військових, і по ОПК, і в цілому по обстановці всередині Херсонської області.

Очільник Служби безпеки також повідомив, що відомство постійно протидіє проникненню ворога на об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі і через кіберпростір, блокує спроби розвідати маршрути міжнародної допомоги, локації підприємств ОПК.

Серед останніх випадків - затриманий агент ФСБ у Дніпрі, який знімав на телефон ТЕС і готував відповідні удари.

"Разом з колегами з внутрішньої безпеки Нацполіції затримали колишнього міліціонера на Запоріжжі, який працював дуже тісно по об'єктах ОПК. Затримано декількох співробітників "Укрзалізниці" які давали інформацію ворогу, щодо логістичних переміщень зброї і засобів ураження", - зазначив Малюк.

За його словами, загалом за минулий рік виявлено та задокументовано 47 агентурних мереж, "всі ці негідники затримані", з початку цього року їх уже 11.

Російські агенти в Україні

У виправній колонії на Житомирщині викрито в’язня-агента ФСБ, який вербував інших засуджених для підривної діяльності проти України.

Також кіберфахівці Служби безпеки викрили агента ФСБ, який, відбуваючи покарання у виправній колонії Львівщини, сприяв у підготовці повітряної атаки РФ на військову та критичну інфраструктуру області.

Вас також можуть зацікавити новини: