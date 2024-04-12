Тепер замість волі має шанси збільшити термін відсидки на 15 років.

У виправній колонії на Житомирщині викрито в’язня-агента ФСБ, який вербував інших засуджених для підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє СБУ. Контррозвідка зірвала нові спроби ФСБ створити власну агентурну мережу у прикордонних районах на півночі України. Потенційними "кандидатами" для вербування новоявленого послідовника російського Пригожина (російський воєнний злочинець, який організовував зеків в Росії для війни в Україні – УНІАН) були ув’язнені кримінальники, в яких закінчувався термін покарання. Сам затриманий також мав вийти на волю протягом найближчого часу.

"Після виходу з тюрми вони мали "розосередитись" по території Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей, щоб відслідковувати геолокації Сил оборони на прикордонні. Ще одним їхнім завданням був збір інформації про охорону об’єктів критичної інфраструктури, зокрема водоканалів та енергопідприємств", - зазначають в СБУ.

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В Росії планували використати ці відомості для підготовки маршрутів прориву ДРГ в "обхід" укріпрайонів та вогневих позицій українських захисників. Також розвіддані потрібні були окупантам для визначення цілей російських диверсій у прикордонних регіонах України.

За даними слідства, в’язень-фігурант був завербований російською спецслужбою, коли відбував покарання у тюрмі на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Туди він потрапив ще у 2012 році за вчинення тяжкого злочину, а перед початком повномасштабного вторгнення його етапували до пенітенціарної установи на підконтрольну Україні територію як мешканця Чернігівщини.

В СБУ зазначають, що російський агент повинен був сформувати групу і підтримувати з нею зв’язок через месенджер.

Слідчі української спецслужби повідомили в’язню-агенту ФСБ про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та готування до кримінального правопорушення, підшукування співучасників. Тепер він має всі шанси замість виходу на свободу отримати ще 15 років тюрми.

Шпигуни ФСБ в Україні

Кіберфахівці Служби безпеки викрили агента ФСБ, який, відбуваючи покарання у виправній колонії Львівщини, сприяв у підготовці повітряної атаки РФ на військову та критичну інфраструктуру області.

Серед основних цілей окупантыв були пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції.

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