Путін прагне "повісити" теракт у "Крокусі" на голову СБУ.

Російський диктатор Володимир Путін прагне ввести в оману широку громадськість та "повісити" відповідальність за теракт ісламістів у концертному залі "Crocus City Hall" на голову Служби безпеки України Василя Малюка. Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело з посиланням на дані спецслужб.

Зокрема, дані спеслужб свідчать, що голова СБУ Малюк став для Путіна ціллю №1.

"Росіяни хочуть "повісити" теракт у "Crocus City Hall" на голову СБУ Василя Малюка і оголосити його "головним терористом". Також він визначений в Кремлі ціллю №1", - наголошує джерело.

Зокрема, Путін не може пробачити СБУ два удари по Кримському мосту, особливо перший, який був "приурочений" до дня народження російського диктатора, а також атаки морських дронів "Sea Baby" на кораблі РФ у Чорному морі. Ще однією больовою точкою, по якій вдало б’є СБУ, стали нафтопереробні заводи країни-бензоколонки. Також Служба безпеки успішно протидіє російській агентурі в Україні.

"Тож не виключено, що у закатованих таджиків, затриманих після теракту, "випадково" знайдуть ще й "візитки Малюка"", - відзначило джерело.

Як повідомляв УНІАН, західні розвідки заздалегідь попереджали Москву про можливість теракту, і зокрема, що його можуть влаштувати в Crocus City Hall.

22 березня у підмосковному Crocus City Hall стався найбільший за 20 років теракт - озброєні люди відкрили вогонь у Crocus City Hall, після чого підпалили будівлю і втекли. Загинули щонайменше 139 осіб.

Відповідальність за скоєння теракту на себе взяло радикальне угрупування "Ісламська держава".

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