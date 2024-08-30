Кірієнко брав безпосередню участь в організації псевдореферендумів на окупованих територія України.

Першому заступнику керівника адміністрації президента РФ Сергію Кірієнку, який багато років є довіреною особою Путіна і входить до його найближчого оточення, оголошено підозру.

Як повідомляє Служба безпеки України, Кірієнка після початку повномасштабного вторгнення РФ очільник Кремля призначив "куратором" тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

"З травня 2022 року саме Кірієнко курує абсолютно всі сфери примусової інтеграції тимчасово захоплених територій України в "законодавче поле" Росії", – зазначають в СБУ.

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Він брав безпосередню участь в організації псевдореферендумів країни-агресора та відповідав за підсумки "голосування". Також Кірієнко координує діяльність окупаційних адміністрацій країни-агресора, зокрема в "кадрових" питаннях.

"А восени 2023 року він особисто вручав гауляйтерам Пасічнику, Сальдо та Пушиліну "документи" на призначення їх очільниками місцевих окупаційних органів Росії", - повідомляє СБУ.

Кірієнко також уповноважений на координацію медіа-ресурсів Кремля, які нав’язують ідеологію рашизму на тимчасово захопленій частині території України.

Слідчі Служби безпеки повідомили Кірієнку про заочну підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, за пособництво у веденні агресивної війни; за публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України; за виправдовування збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також заперечення тимчасової окупації частини території України та глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України; перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави поза пунктами пропуску.

Війна в Україні - роль Кірієнка

У листопаді минулого року тогочасний секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головним ідеологом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Він зазначив, що Україна поіменно знає, хто і за що в РФ має відповісти.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що ідея знищення енергетичної гідротехнічної інфраструктури України є ідеєю Кірієнка та решти політичної еліти РФ.

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