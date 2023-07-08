На Запорізькій АЕС відбулася нарада посіпак диктатора РФ щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії, зазначили у ГУР.

Російські окупанти планують забирати житло жителів Енергодару, щоб заохотити росіян працювати на Запорізькій атомній електростанції - планується, що таким чином буде розселено до 4,5 тисяч росіян.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що 6 липня на територію окупованої ЗАЕС прибув перший заступник керівника адміністрації президента Росії Володимира Путіна Сергій Кірієнко. Цей візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС.

"Офіційна мета приїзду Кірієнка - ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційно - посланець Путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати розв'язувати проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом", - йдеться у повідомленні.

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У розвідці зауважили, що після початку вторгнення велика частина кваліфікованого персоналу станції або залишила окуповані території, або відмовилась підписувати нав’язані договори з "Росатомом".

Водночас спроба залучення російських співробітників також не дала очікуваного результату, спеціалісти часто відмовляються їхати на ЗАЕС навіть попри обіцяні зарплати та пільги.

"Згідно з отриманою інформацією, на станції проведено нараду за участі Кірієнка та гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії. Для цього планується надавати росіянам житло, вилучене в українців, які покинули територію Енергодару", - зазначили у ГУР.

За даними розвідки, планується, що таким чином буде розселено до 4 тисяч 500 росіян. "Втім, наразі охочих їхати на ЗАЕС небагато", - зазначається у повідомленні.

Що коїться на ЗАЕС - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх днів Україна б'є на сполох про загрозу підриву ЗАЕС російськими загарбниками з метою зірвати український контрнаступ. Своєю чергою, Москва намагається звинувачувати Київ у плануванні ракетного удару по АЕС.

Водночас супутникові знімки свідчать про те, що окупанти розмістили на дахах реакторних корпусів якісь об'єкти, але якість знімків не дозволяє зрозуміти, що це.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що змогли оглянути кілька об'єктів на АЕС і не знайшли ознак мінування, проте на дах реакторів їх окупанти не пускають.

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