Україна поіменно знає, хто і за що на РФ має відповісти.

Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кірієнко.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у Тwitter.

"Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник АП РФ Сергій Кірієнко, який по роботі в "Росатомі" добре розуміється на сфері енергетики. Україна поіменно знає, хто і за що на РФ має відповісти", - зазначив він.

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Ураження енергетичної інфраструктури України

Міністр оборони України Олексій Резніков написав, що Росія має бути визнана в світі державою-терористом, оскільки продовжує наносити ракетні та безпілотні удари по цивільній інфраструктурі в Україні.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв’ю УНІАН зазначила, що Європейська комісія вражена стійкістю української енергосистеми попри війну та ракетні атаки росіян, проте перед Україною стоять величезні виклики.

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