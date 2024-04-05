Родичі з Південного Кавказу, яким ще немає й 30 років, для прикриття створили громадську організацію та займалися вербуванням.

В Одесі затримали двох братів-іноземців, які працювали на російську ФСБ. Йдеться про уродженців Кавказу, які вишукували для ворожих спецслужб дані про роботу ППО України.

Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, їх цікавили дані про розташування у місті підрозділів українських захисників та ППО. Наразі обом повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, наприкінці лютого 2024 року чоловіки, які тимчасово проживали в Одесі, вступили у змову зі співробітником ФСБ РФ та погодились виконувати завдання на проведення підривної діяльності проти України.

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"Вони власноруч написали та надіслали куратору заяви про вступ до лав ФСБ. Підозрювані розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки підрозділів Сил оборони України в Одесі. Також вони "зливали" до ФСБ геолокацію підрозділів протиповітряної оборони", - розповіли у прокуратурі.

В якості винагороди за свої "послуги" обидва брати (громадяни однієї з країн Південного Кавказу) розраховували на "посади" у разі окупації Одещини: один хотів стати керівником регіонального відділення ФСБ, інший - очолити міськраду. Правоохоронці затримали їх під час виконання чергового завдання ворога. Наразі суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як уточнили УНІАН у прокуратурі, одному іноземцю - 29 років, його молодшому брату - другому - тільки 25. Родичам загрожує до 12 років тюрми.

За даними обласного управління СБУ, серед основних цілей агресора були штаби командування ЗСУ на південному напрямку. За вказівкою російської спецслужби, фігуранти розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах. Після встановлення геолокацій "потрібних" об’єктів агенти збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи.

Йдеться, що для збору розвідданих російські агенти обходили вулиці Одеси та приховано фіксували потенційні "цілі". Разом з цим вони "втемну" використовували свої зв’язки серед місцевих жителів для отримання інформації про українських військових.

Також іноземці створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації іноземців в Україні. При цьому насправді у стінах організації брати намагалися завербувати громадян інших держав до власної мережі інформаторів.

"У разі отримання розвідданих окупанти планували здійснити серію прицільних ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі та бойових позиціях ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

У СБУ запевняють, що встигли завадити реалізації злочинних намірів - викрили поплічників агресора ще на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності. Потім було проведено поетапне документування, яке дозволило повністю простежити маршрути переміщення фігурантів і затримати їх, коли вони проводили дорозвідку поблизу одного з об’єктів.

На місці затримання у зловмисників вилучено телефон, який вони використовували тільки для спілкування з ФСБ.

Агентка РФ шукала дані про ППО у Кривому Розі

Раніше Служба безпеки України затримала ще одну російську агентку, яка намагалась виявити військові аеродроми та місця базування української ППО поблизу Кривого Рогу. Також зрадниця відстежувала напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

У разі виявлення вказаних об’єктів жінка мала зафіксувати геолокації на електронних картах і прозвітувати до ФСБ. Отриману розвідінформацію РФ планувала використати для підготовки ударів по цілях із застосуванням ракет та "Шахедів".

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