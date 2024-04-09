Жителька Миколаєва переховувалася під виглядом переселенки.

На Одещині затримали колаборантку - соратницю Шарія, яка через ворожі ІПСО намагалась "зірвати" мобілізацію в Україні.

"Служба безпеки запобігла новим спробам агресора розхитати суспільно-політичну обстановку у прифронтових районах на півдні України. Поблизу Одеси затримано колаборантку, яка поширювала фейки про Сили оборони та вихваляла Путіна у соцмережах. Зловмисниця переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини", - повідомила українська спецслужба.

За наявними даними, затримана входила до "активу" забороненої "партії Шарія" та співпрацювала з російською розвідкою. За вказівкою ворога вона адмініструвала Телеграм-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації.

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Також фігурантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання РФ, які воюють проти нашої держави.

За даними слідства, колаборантка підтримувала зв’язок з окупантами через своїх батька та брата. Ці чоловіки ще до початку повномасштабного вторгнення виїхали до Росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини приєдналися до місцевої "філії" окупаційного МВС РФ.

Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту фігурантка погоджувала його з представником російської спецслужби. Також колаборантка отримувала від нього перелік актуальних тем, які мала "підсвічувати" через підконтрольний інформресурс. За співпрацю з окупантами жінка отримувала від них "гонорар".

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які вона використовувала у підривній діяльності на користь агресора. Їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, фігурантка - 37-річна жителька Миколаєва. Вона систематично поширювала інформацію із фотографіями про детальні адреси Миколаєва, за якими перебувають військовослужбовці під час виконання ними заходів з призову. Цим вона надавала допомогу особам, які ухиляються від військового обліку або іншим чином порушують правила військового обліку.

"Крім того, підозрювана погодилася на пропозицію представника держави-агресора виготовляти та поширювати у Телеграм-каналі публікації з російською пропагандою та антиукраїнськими наративами, а також матеріали деструктивного характеру щодо діяльності РТЦК, СП та ЗСУ. Так, у березні 2024 року зловмисниця виготовила та опублікувала текстові матеріали із закликами щодо способів уникнення місць проведення мобілізаційних заходів представниками ТЦК та СП…", - розповіли у прокуратурі.

Також вона писала про "порядок дій" по запобіганню та перешкоджанню законній діяльності співробітників військкоматів, в тому числі у силовий спосіб, а також матеріали щодо не легітимності української влади, знецінення військового потенціалу ЗСУ та Сил оборони.

Затримання російських агентів в Одесі

Нещодавно в Одесі затримали двох братів-іноземців, які працювали на російську ФСБ. Зокрема, громадяни однієї з країн Південного Кавказу вишукували для ворожих спецслужб дані про роботу ППО України. За даними слідства, наприкінці лютого 2024 року чоловіки, які тимчасово проживали в Одесі, вступили у змову зі співробітником ФСБ РФ та погодились виконувати завдання на проведення підривної діяльності проти України. Розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки підрозділів Сил оборони України в Одесі тощо. В якості винагороди за свої "послуги" обидва брати розраховували на "посади" у разі окупації Одещини: один хотів стати керівником регіонального відділення ФСБ, інший - очолити міськраду.

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