Напівголі чоловіки й жінки часто не мали ніякого відношення до продуктів, які рекламували.

10 вересня Верховна Рада остаточно ухвалила закон, який заборонятиме сексизм й гендерні стереотипи у рекламі брендів.

Раніше обурення громадськості оголеними тілами з недвозначними натяками й зображенням "традиційних" ролей чоловіків та жінок далі не виходило за рамки соцмереж.

Відтепер порушників, які ігноруватимуть попередження, каратимуть штафом у 30-кратному розмірі. Під заборону потрапляють твердження про фізичну чи інтелектуальну перевагу однієї статті над іншою, розміщення оголених частин тіла виключно як сексуальний об’єкт тощо.

Останніми роками у мережі неодноразово спалахували скандали. Тоді можна хіба було тільки сподіватися на совість самого підприємця, погрожуючи репутаційними втратами.

У 2015 році ТМ "Хлібний дар" показав рекламу, назвавши чоловіків "тими, хто обертає Землю".

Найбільше скандали на підґрунті сексизму в рекламі спалахували через спосіб зображення моделей жіночої статі. У 2018 році українська мережа аптек запустила промовисту акцію знижок "Трахтебедох" з участю напівголих провізорок у східних нарядах.

"Б’є – значить любить" і "тільки не на обличчя" – це реклама пельменів, яку у своєму Instagram використовував стритфуд з Бессарабки. Авторів акаунта звинувачували у сексизмі.

У 2020 році мережа рівненських піцерій виклала рекламу закладів за мотивами популярного порно-відео, який супроводжувався таким текстом: "Ситуація вийшла з-під контролю, і ми перевершили самі себе, тому саме ти добереш ідеальний розмір та смак, який точно доведе тебе до гастрономічного оргазму".

Добірка дискримінаційної реклами

Автор: Віолетта Орлова