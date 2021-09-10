В Україні заборонили дискримінаційну рекламу / Скріншот

10 вересня Верховна Рада остаточно ухвалила закон, який заборонятиме сексизм й гендерні стереотипи у рекламі брендів.

Раніше обурення громадськості оголеними тілами з недвозначними натяками й зображенням "традиційних" ролей чоловіків та жінок далі не виходило за рамки соцмереж.

Відтепер порушників, які ігноруватимуть попередження, каратимуть штафом у 30-кратному розмірі. Під заборону потрапляють твердження про фізичну чи інтелектуальну перевагу однієї статті над іншою, розміщення оголених частин тіла виключно як сексуальний об’єкт тощо.

Останніми роками у мережі неодноразово спалахували скандали. Тоді можна хіба було тільки сподіватися на совість самого підприємця, погрожуючи репутаційними втратами.

У 2015 році ТМ "Хлібний дар" показав рекламу, назвавши чоловіків "тими, хто обертає Землю".

Найбільше скандали на підґрунті сексизму в рекламі спалахували через спосіб зображення моделей жіночої статі. У 2018 році українська мережа аптек запустила промовисту акцію знижок "Трахтебедох" з участю напівголих провізорок у східних нарядах.

"Б’є – значить любить" і "тільки не на обличчя" – це реклама пельменів, яку у своєму Instagram використовував стритфуд з Бессарабки. Авторів акаунта звинувачували у сексизмі.

Скріншот

У 2020 році мережа рівненських піцерій виклала рекламу закладів за мотивами популярного порно-відео, який супроводжувався таким текстом: "Ситуація вийшла з-під контролю, і ми перевершили самі себе, тому саме ти добереш ідеальний розмір та смак, який точно доведе тебе до гастрономічного оргазму".

Добірка дискримінаційної реклами

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

vezha.ua

zmina.info
zmina.info

Автор: Віолетта Орлова