Законопроектом пропонується запровадити відповідальність рекламодавців, винних у замовленні виробництва забороненої законом реклами.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект, який забороняє використовувати у рекламі твердження і зображення про перевагу однієї статі над іншою та стереотипи про роль чоловіка й жінки.

Як передає кореспондент УНІАН, за закон "Про внесення змін до закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі" (реєстраційний номер 3427) проголосували 307 народних депутатів.

Що відтепер забороняється

Відповідно до законопроекту, у рекламі забороняється вміщувати твердження та/або зображення про інтелектуальну, фізичну, соціальну чи іншу перевагу однієї статі над іншою, та/або про стереотипність ролі чоловіка та жінки, що обмежує свободу життєвого вибору людини; принижувати гідність людини за ознакою статі; демонструвати насильство за ознакою статі; містити зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкту з метою привернення уваги споживача, та/або натяки (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не мають прямого відношення до рекламованого продукту чи способу його споживання.

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Законопроектом пропонується запровадити відповідальність рекламодавців, винних у замовленні виробництва забороненої законом реклами. Зокрема, за повторне вчинення рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами порушень протягом року тягне за собою накладення штрафу у 30-кратному розмірі вартості розповсюдженої реклами.

Також передбачається за неподання/несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації щодо вартості розповсюдженої реклами та/або виготовлення/розповсюдження реклами накладається штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3 тис. 400 грн.

Також зазначається, що у разі неможливості встановлення вартості реклами, виготовленої/розповсюдженої з порушенням вимог закону, накладається штраф у розмірі до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 10 тис. 200 грн.

Крім того, законопроектом передбачено, що у разі порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування рекламодавець сплачує до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття штраф у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Закон визначає, що таке дискримінаційна реклама

В законопроекті дається визначення, що дискримінаційна реклама – це реклама, яка вміщує чи використовує твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками щодо особи та/або групи осіб, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Дискримінаційна реклама за ознакою статі – реклама, яка: містить твердження та/або зображення про інтелектуальну, фізичну, соціальну чи іншу перевагу однієї статі над іншою, та/або про стереотипність ролі чоловіка та жінки, що обмежує свободу життєвого вибору людини; принижує гідність людини за ознакою статі; демонструє насильство за ознакою статі; містить зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкту з метою привернення уваги споживача, та/або натяки (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не мають прямого відношення до рекламованого продукту чи способу його споживання.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила даний законопроект у першому читанні в березні.

Автор: Дмитро Шварц