Сексизм, стереотипи і презервативи: мережа аптек обурила українців дивною рекламою (відео)

Відео стало вірусним і за тиждень набрало понад 200 тисяч переглядів.

Українська мережа аптек запустила дивну рекламу своєї нової акції "Трахтебедох", яка перенасичена сексизмом і стериотипами про східну культуру.

Тим не менш, за тиждень ролик встиг стати вірусним і розійшовся по просторах інтернету. Саме відео опубліковане на Youtube-каналі компанії.

У відео провізори в східних костюмах танцюють і співають про нову акцію. Іноді у жінок з'являється борода, що відсилає до казки про старого Хотабича.

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Також в одному кадрі присутня маленька дівчинка, на тлі якої з'являються схвальні коментарі про акцію (як у трансляціях в Instagram), у тому числі про презервативи і лубриканти.

Багато користувачів соцмереж рекламу не оцінили. Деякі навіть зазначають, що таке відео ображає працівників аптек.

"Як це розбачити?", "Коли рекрамщики зловживають ліками", "Треш якийсь", "Навіщо я це подивився", "Жахлива реклама, мені б було соромно таке виставляти на показ загалу", "Коли аптека схожа на бордель і зоомагазин одночасно", "Ви взагалі розумієте, що ви такою "рекламою" принижуєте своїх провізорів?", - пишуть у коментарях під відео.

Однак деякі коментатори припускають, що метою створення такої реклами було зробити її вірусною.

"Хороший вірус ролик", "Відмінна реклама", "Креативно, нестандартно, прикольно", "Нормас, вірусняк. Свідома робота в жанрі треш", - відзначають в коментарях.

За тиждень ролик встиг набрати 200 тисяч переглядів.

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