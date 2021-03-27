Адвокат Семенченка не уточнив причину, за якої екс-нардепа госпіталізували.

Колишнього депутата Верховної Ради і екс-комбата батальйону "Донбас" Семена Семенченка госпіталізували. Вчора суд арештував його на два місяці у справі про створення приватної військової компанії (ПВК).

Читайте такожСуд відправив під варту екс-нардепа Семенченка, підозрюваного у створенні ПВКПро це написав адвокат Семенченка Влад Добош на сторінці в Facebook. "До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якийсь начальник, мотивуючи, що субота вихідний день і у них інструкція. Раз так, то у нас КПК і ст. 397 КК. Подав заяву про втручання в роботу захисника", - зазначив він.

За версією слідства Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. За даними правоохоронців, ПВК налічувала 150 учасників.

Слідство вважає, що "ПВК Семенченко" могла співпрацювати з країнами Близького Сходу, такими як Ірак, Сирія і Афганістан, на предмет організації поставок зброї.

Справа Семенченка

26 березня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Семенченку. Його відправили під варту на два місяці без права внесення застави.

Другого фігуранта справи Шевченка арештували з можливістю внесення застави в розмірі 5 млн грн.

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Автор: Ірина Погоріла