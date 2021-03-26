Семенченко вже прибув у київське управління СБУ для отримання підозри.

Колишній нардеп Семен Семенченко пояснив свою інформаційну відсутність під час оголошення йому підозри про створення приватної військової компанії.

Про це він написав у Facebook.

Читайте такожКерівникам "Українського вибору" Медведчука повідомили про підозри в держзраді«Узяв кілька вихідних, відключив телефони, відсвяткував з бойовими товаришами день СБУ і зранку вийшов на роботу. З подивом дізнався, що за час моєї відсутності я був оголошений найстрашнішим терористом», – пише екс-нардеп.

Семенченко зазначає, що інформація про його арешт і пред’явлення підозри «не відповідає дійсності», й відкидає усі звинувачення СБУ.

«З 2014 року я зміг захистити на судах більш як сотню репресованих добровольців, значить тепер прийшла і моя черга. Я готовий», – заявив він.

Семенченко зауважив, що не збирається «загортатися у пледик, їхати за кордон чи ховатися від слідства».

«Зараз я їду в СБУ, щоб отримати підозру і дати пояснення», – уточнив екс-депутат.

ОНОВЛЕНО. Українська правда пише, що Семенченко вже прибув у київське управління Служби безпеки України для отримання підозри.

Що відомо про справу

24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування та постачання військових товарів з Російської Федерації.

Також в СБУ стверджують, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч., проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" та представниками різноманітних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати поставки зброї до цих країн".

Організаторами такої діяльності були колишній народний депутат VIII скликання Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як "позаштатний агент НАБУ", заявили в СБУ.

Своєю чергою Шевченко заявив, що отримав повістку на допит і відкинув усі обвинувачення.

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Автор: Яна Ставська