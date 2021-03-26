Семенченко - екс-депутат заявив, що не збиратися загортатися у плед і ховатися від слідства / Фото УНІАН, Владислав Мусієнко

Колишній нардеп Семен Семенченко пояснив свою інформаційну відсутність під час оголошення йому підозри про створення приватної військової компанії.

Про це він написав у Facebook.

Читайте такожКерівникам "Українського вибору" Медведчука повідомили про підозри в держзраді«Узяв кілька вихідних, відключив телефони, відсвяткував з бойовими товаришами день СБУ і зранку вийшов на роботу. З подивом дізнався, що за час моєї відсутності я був оголошений найстрашнішим терористом», – пише екс-нардеп.

Семенченко зазначає, що інформація про його арешт і пред’явлення підозри «не відповідає дійсності», й відкидає усі звинувачення СБУ.

«З 2014 року я зміг захистити на судах більш як сотню репресованих добровольців, значить тепер прийшла і моя черга. Я готовий», – заявив він.

Семенченко зауважив, що не збирається «загортатися у пледик, їхати за кордон чи ховатися від слідства».

«Зараз я їду в СБУ, щоб отримати підозру і дати пояснення», – уточнив екс-депутат.

ОНОВЛЕНО. Українська правда пише, що Семенченко вже прибув у київське управління Служби безпеки України для отримання підозри. 

Що відомо про справу

  • 24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування та постачання військових товарів з Російської Федерації.
  • Також в СБУ стверджують, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч., проти основ національної безпеки".
  • За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.
  • Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" та представниками різноманітних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати поставки зброї до цих країн".
  • Організаторами такої діяльності були колишній народний депутат VIII скликання Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як "позаштатний агент НАБУ", заявили в СБУ.
  • Своєю чергою Шевченко заявив, що отримав повістку на допит і відкинув усі обвинувачення.

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Автор: Яна Ставська