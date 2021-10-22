Сама колишня нардеп спілкуватися з журналістами не захотіла.

Сестра колишнього народного депутата Надії Савченко Віра, яку разом з нею "спіймали" з підробленим COVID-сертифікатом, відреагувала на скандал.

На своїй сторінці у Facebook Віра Савченко розмістила пост, у якому висунула звинувачення у всьому на адресу влади.

"Українці пам’ятайте: коли влада голосно кричить з усіх ЗМІ про Надію Савченко, отже влада хоче відволікти вас від своїх гріхів. Отже, сьогодні хтось у владі щось вкрав. До прикладу новий зе-міністр екології", - написала вона.

Водночас сама Надія Савченко на своїй сторінці у Facebook цю тему не коментувала попри численні запитання в коментарях до інших публікацій.

Натомість журналісти ТСН спробували отримати коментар від Савченко особисто й приїхали до її будинку. Там екс-депутат прибирала листя, проте коментувати походження "документа" не захотіла.

Нагадаємо, Савченко та її сестру "спіймали" в аеропорту "Бориспіль" з підробленими сертифікатами вакцинації.

За фактом використання підроблених документів було розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини. Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде прийнято рішення про оголошення підозри фігуранткам.

Автор: Віолетта Орлова