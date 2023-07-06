Йому загрожує довічне ув'язнення.

Журналісту та блогеру Анатолію Шарію повідомили підозру про державну зраду, скоєну в умовах воєнного стану. Як йдеться у повідомленні Служби безпеки України і Офісу генерального прокурора, викрито нові факти інформаційно-підривної діяльності Шарія, які він виконував за завдання російських спецслужб.

"Встановлено, що пропагандист брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де рашисти допитують українських полонених", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Шарій особисто підказував ФСБ як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього "невигідні" для РФ моменти.

Відео дня

При цьому, "змонтовані" сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені. "За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М.Ю.", - сказано у повідомленні.

Крім того, комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі. "Ним виявився ексочільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку, задокументовано, що саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. "Після "монтажу" файлів їх "погодили" з представником спецслужби РФ. Потім Шарій "доповнив" деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації. Однак сам Шарій у розмовах зі спільником визнає, що, незважаючи на монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських захисників, які відгукувалися на опубліковані у соцмережах відео, просили не знімати і не мучити їхніх рідних", - наголошується у повідомленні.

Як наголосили в СБУ, на підставі зібраних доказів слідчі повідомили Шарію про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб). Обидва фігуранти переховуються від правосуддя, їм загрожує довічне ув’язнення.

Шарій у своєму Telegram-каналі вже прокоментував відриття справи. За його словами, він шукав українських полонених через звернення їхніх родичів.

"Я, користуючись джерелами на окупованій території, намагався їх знаходити. Я цього ніколи і ні від кого не приховував, це була відкрита інформація Зрозуміло, я просив, щоб вони не розповідали пропагандистські промови, а просто передавали вітання рідним. Зрозуміло, що знімали їх у місцях утримання росіяни. Зрозуміло, я вирізав усі їхні заклики не воювати з росіянами та іншу пропагандистську марення. Зрозуміло, я висловлював свою думку про те, що деякі полонені виглядають погано. Більше того, я навіть оприлюднив наявну в мене інформацію про вбивство деяких полонених", - написав блогер.

Він заявляє, що не контактував з ФСБ РФ. "Контакт був з однією людиною, яка не була засуджена українським судом, яка раніше обіймала посаду в українському МВС і сьогодні перебувала в Російській Федерації", - додав Шарій.

Справа проти Шарія: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку 2021 року СБУ оголосила проросійському блогеру про підозру в держзраді та в порушенні рівноправності громадян. Повідомлялося, що Шарій шкодив нацбезпеці країни в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти подружжя Ольги та Анатолія Шарія і тещі блогера Алли Бондаренко.

У травні минулого року його затримали в Іспанії, однак вже наступного дня відпустили під підписку про невиїзд.

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