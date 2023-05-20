Шарія підозрюють в Україні у держзраді та в порушенні рівноправності громадян.

Прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють за статтею про держзраду, помітили у пересувному пункті українського паспортного сервісу у Валенсії.

Фото підписників у своєму Telegram опублікував ведучий та блогер Сергій Іванов. На кількох кадрах видно, як Шарій у блакитній панамі разом зі своєю дружиною Ольгою покидають білий бус - виїзний пункт ДП "Документ".

"15 травня 2023 року. Валенсія. Державний зрадник Шарій зі своєю кандибою прибігли за українськими паспортами у виїзний пункт ДП "Документ". Все правильно. Адже вони громадяни України і сидітимуть в українських буцегарнях", - зауважив Іванов.

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ДП "Документ" у Валенсії надає послуги, зокрема, швидкого оформлення біометричного закордонного паспорта. До додаткових послуг також входить обмін посвідчення водія.

Справа проти Шарія - що відомо

На початку 2021 року СБУ оголосила проросійському блогеру Шарію, який живе в Іспанії, про підозру в держзраді та в порушенні рівноправності громадян. За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти подружжя Ольги та Анатолія Шарія і тещі блогера Алли Бондаренко.

На початку травня 2022 року Шарія затримали в Іспанії, проте вже наступного дня суд відпустив пропагандиста під підписку про невиїзд. У "блогера" забрали документи та заборонили виїжджати з Іспанії до того, як Україна подасть документи на його екстрадицію.

Тоді ж тепер уже колишній генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомляла, що екстрадиція може затягнутися на рік.

Російські ЗМІ стверджували у жовтні 2022 року, що Іспанія нібито закрила справу проти Шарія, бо той нібито перебував за межами країни. Жодних доказів, наприклад, фото документа, російські засоби масової інформації не надали.

Водночас, як стверджував російський юрист Марк Фейгін, проти Шарія порушена справа ще й у Литві.

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