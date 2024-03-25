Режимні обмеження введені і у Вінницькій області, щоб запобігти незаконному перетину кордону.

В смузі місцевості вздовж державного кордону ряду районів Вінницької області посилено режимні обмеження щодо чоловіків. Про це повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін.

"Вздовж державного кордону в межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонено в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років включно, в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства", - сказано у повідомленні.

При цьому визначено, хто не підпадає під таку заборону: особи, які проживають чи працюють в межах смуги, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів, а також ті, хто навчаються в професійно-технічних або вищих навчальних закладах. Також там можуть перебувати власники земельних ділянок, які знаходяться у межах смуги,а також особи, що прямують транзитом з пунктів пропуску через державний кордон в інші райони та ті, хто прямує до пунктів пропуску через державний кордон з метою перетину державного кордону, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів. В повідомленні сказано, що пропускаються особи, які прибувають на запрошення та яких зустрічають громадяни, які постійно проживають на території відповідної громади та зобов’язалися нести відповідальність за порушення законодавства України з прикордонних питань запрошеними особами.

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Зазначається, що в’їзд чоловіків віком від 18 до 60 років включно у вищезазначену смугу місцевості з використанням районних та сільських автомобільних доріг місцевого значення, крім використання для в’їзду та пересування наступні автомобільні дороги: Т-2308 сполученням "Муровані Курилівці-Яришів"; М-21 сполученням "Вінниця-Могилів-Подільський"; Р-36 сполученням "Немирів-Могилів-Подільський"; Т-0218 сполученням "Бабчинці-Ямпіль"; Р-08 сполученням "Томашпіль - Ямпіль"; Т-0202 сполученням "Крижопіль-Ямпіль"; Т-0225 сполученням "Піщанка-Болган"; Т-0233 сполученням "Крижопіль-Студена".

Також заборонено перебування та пересування в вищезазначеній смузі місцевості чоловіків віком від 18 до 60 років включно без наявності військового квитка або посвідчення офіцера запасу (для військовослужбовців та працівників правоохоронних органів в позаслужбовий час - без наявності службового посвідчення встановленого зразку), а також без документів, що підтверджують право на відстрочку або звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.

Також обмеження поширені на перебування громадян на березі р. Дністер в населених пунктах, прилеглих до державного кордону, поза межами власних домоволодінь на відстані менше ніж 30 метрів від урізу води: в період з 01 квітня по 30 вересня - з 23:00 годин до 05:00 годин; в період з 01 жовтня по 31 березня - з 20:00 годин до 06:00 годин.

Також заборонено в межах ділянок місцевості завширшки 500 метрів від державного кордону (окрім меж населених пунктів), які знаходяться на території вищезазначених громад: вихід маломірних суден та інших плавзасобів, суден рибного господарства та їх перебування в українській частині р.Дністер. Також це стосується відпочинку місцевого населення, ведення рибальства та полювання і використання повітряних суден, а саме: малих літальних апаратів усіх типів, безпілотних літальних апаратів, квадрокоптерів.

Також заборонено скупчення транспортних засобів (більше двох), тривалі зупинки транспортних засобів (довше 20 хвилин), не пов’язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками (за винятком транспортних засобів під керуванням місцевих при наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію

Також є заборона на перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів, на використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій.

Дія обмежень щодо вʼїзду на ці території для чоловіків не поширюється на представників військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, комунальних служб, швидкої медичної допомоги, інших суб’єктів державної та комунальної власності, суб’єктів підприємницької діяльності, що забезпечують підтримання життєдіяльності об’єктів інфраструктури та надають населенню послуги гуманітарного, соціального характеру .

Заборони на перебування біля кордону

Раніше такі обмеження були запроваджені у територіальних громадах трьох районів Чернівецької області через збільшення спроб незаконного перетину кордону громадянами призовного віку.

Чернівецький прикордонний загін повідомляв, що з початком російської агресії на вказаній ділянці зростає кількість спроб незаконного перетинання держкордону чоловіків віком від 18 до 60 років.

Запроваджені обмеження стосувалися Чернівецького, Дністровського та Вижницького районів області, зокрема, таких територіальних громад: Селятинської, Берегометської, Красноїльської, Чудейської, Петровецької, Сучевенської, Кам’янецької, Глибоцької, Тереблечанської, Тарашанської, Герцаївської, Ванчиковецької, Мамалигівської, Лівенецької, Кельменецької, Сокирянської, Вашковецької.

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