І це важливий крок до визнання пісні "Щедрик" важливою спадщиною усього людства.

Традиції Щедрого вечора включено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Відповідне рішення ухвалило Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) України.

Як зазначив виконувач обов’язків міністра Ростислав Карандєєв, традиція Щедрого вечора є одним з тих елементів, що формують ідентичність українського народу.

"Традиція щедрування жива: вона пройшла нелегкі випробування в нашій історії і збереглась завдяки її носіям, завдяки тим, хто її популяризував у різні часи. Водночас ми маємо тисячі прикладів, коли національна культурна спадщина надихала митців на створення сучасних творів з етнічними мотивами. Одним з найяскравіших таких проявів є "Щедрик" Миколи Леонтовича", — зауважив Ростислав Карандєєв.

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За словами дослідниці традицій української культури Марини Соботюк, традиції щедрого вечора України, що відбуваються у формі так званих новорічних обходів, мають довгу історію, що сягає дохристиянських часів. Вона зауважила, що ця традиція включає в себе 12 обрядових страв, звичаї готуватися до Щедрого вечора, перевдягатися, "водити козу", Маланку, щедрувати.

"І тут важливим є всесвітньо відомий твір "Щедрик", — зазначила Соботюк.

Зараз МКІП працює над тим, аби український "Щедрик" потрапив до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства, який складає ЮНЕСКО.

"Наша мета — довести світові, що мелодія "Carol of the Bells" має насправді суто українське "громадянство". Відповідно до правил ЮНЕСКО, одна з вимог для включення елементу до світового Списку — це його включення до національного переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, тому сьогоднішня подія — важливий крок до світового визнання", — каже перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Україна вже розробила світову промо-кампанію, яка включатиме звані вечори за кордоном з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенко, діджитал-шоу "Щедрий вечір" за участі співачки Jerry Heil, яку Молодіжна рада при МЗС визначила молодіжною амбсадоркою "Щедрика".

"Щедрик" лунає в Україні

"Щедрик" — всесвітньо відомий твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, створений на початку XX століття на основі українських народних щедрівок. Після того, як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англомовних текстів для мелодії "Щедрика", англомовна версія "Carol of the Bells" стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі і тісно з ним асоціюється в багатьох країнах світу.

Цього року у Святвечір "Щедрик" пролунав на центральній Софіївській площі в Києві у виконанні українських прикордонників.

Того ж дня молдовські прикордонники здивували українських колег бездоганним "Щедриком", виконавши його на прикордонному КПП в Одеській області.

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